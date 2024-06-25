Москва, 25 июня, 2024, 17:30 — ИА Регнум. Депутат Госдумы, бывший хоккеист и тренер Вячеслав Фетисов в интервью главному редактору ИА Регнум Марине Ахмедовой рассказал, как его «продали» за границу и он уехал играть в США.

ИА Регнум Депутат Госдумы, бывший хоккеист и тренер Вячеслав Фетисов

«Я же не жалуюсь. Первое время мне действительно предъявляли претензии: «Тебе платят 10 тысяч долларов, а ты решил уехать». Но это не я решал уехать. Меня решили продать», — рассказал Фетисов.

Бывший хоккеист уехал в США в 31 год. К тому моменту он 14 лет играл за сборную СССР. Как поделился Фетисов, тогда в СССР он получал 250 рублей и у него была однокомнатная квартира. При Госкомспорта СССР была создана структура Совинтерспорт, которая занималась продажей спортсменов за границу, рассказал он.

«То есть страна меня хотела продать как раба и заработать на мне денег, хотя до этого она уже зарабатывала достаточно. Меня именно это возмутило. Деньги не были для меня самоцелью. Мне здесь хорошо было: и однокомнатная квартира, и уважение людей», — поделился Фетисов.

Тогда ему сообщили, что он поедет играть в США и будет получать тысячу долларов, а все остальное приносить в посольство. Как вспомнил экс-хоккеист, в те годы уже были случаи, когда футболисты за эту тысячу долларов потом красили забор соседям, чтобы с голоду не умереть, потому что, принося деньги в посольство, они лишались большей части заработанного. Тем более, куда шли эти деньги было непонятно, рассказал Фетисов.

Бывший тренер добавил, что в то время он предлагал установить правило: если спортсмен отыграл в стране восемь-десять лет, то может ехать куда захочет.

«Я считаю, что я честно отставил свои интересы. Я провёл в Америке карьеру, поднял авторитет советского и российского хоккея. И я не считаю, что провалы в нашем спорте произошли по моей вине», — рассказал Фетисов.

Вячеслав Фетисов является Заслуженным мастером спорта СССР и заслуженным тренером России. Большую часть спортивной карьеры играл на позиции защитника в клубах ЦСКА, а также за американские «Нью-Джерси Девилз» и «Детройт Ред Уингз». Стал двукратным олимпийским чемпионом, семикратным чемпионом мира, трёхкратным обладателем Кубка Стэнли.

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