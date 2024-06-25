Москва, 25 июня, 2024, 15:53 — ИА Регнум. Московские спортсмены завоевали 141 медаль на Играх стран БРИКС, которые прошли в Казани и Москве. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства.

РИА Новости/Александр Вильф

«Московские спортсмены в составе национальной команды стали обладателями 141 медали: 82 золотых, 31 серебряной и 28 бронзовых. Это составляет 28% от общего числа российских наград», ― уточнили в пресс-службе.

В общей сложности в соревнованиях приняли участие 2852 спортсмена. В составе сборной России 631 человек. В их числе 142 представителя лучших спортивных учреждений Москвы.

Так, в Казани и Москве выступили воспитанники 15 спортивных школ столичного департамента спорта. Москвичи приняли участие в соревнованиях по 20 видам спорта и завоевали золотые медали в синхронном плавании, тяжёлой и лёгкой атлетике, ушу, самбо, настольном теннисе, спортивной гимнастике, гребном спорте, прыжках в воду, шахматах, плавании, фехтовании. По четыре золотые медали в синхронном плавании завоевали Александр Мальцев и Майя Дорошко. Три «золота» в ушу взяла Сандра Константинова. Лала Крамаренко и Анна Попова завоевали по три золота в художественной гимнастике;

Как сообщало ИА Регнум, пятые спортивные Игры стран БРИКС проходили в Казани и Москве с 12 по 24 июня. Президент России Владимир Путин, обращаясь к участниками Игр БРИКС на церемонии открытия 12 июня, подчеркнул, что соревнования демонстрируют торжество универсальных ценностей спорта и являются символом расширяющегося межкультурного диалога, вкладом в укрепление дружбы народов.

В программу соревнований вошли 27 видов спорта. Среди них 18 олимпийских и девять неолимпийских (акробатический рок-н-ролл, баскетбольное двоеборье, борьба на поясах, карате, куряш, самбо, ушу, футбольное двоеборье и шахматы).

Заместитель министра спорта России Алексей Морозов сообщил, что участие в Играх стран БРИКС подтвердили спортсмены из 97 стран. В Играх приняли участие около пяти тысяч спортсменов из более чем 90 стран. Всего разыграли 387 комплектов медалей.

Сборная России досрочно стала победителем Игр стран БРИКС 20 июня, после седьмого дня соревнований. Первое золото сборной России принесли трёхкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Колесниченко. Она стала победительницей по итогам технической программы сольных выступлений. Спортсменка получила 313,69 балла.

В результате сборная России заняла первое общекомандное место, завоевав 509 медалей. На её счету 266 золотых, 142 серебряных и 101 бронзовая награда.