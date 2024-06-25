Найроби, 25 июня, 2024, 15:46 — ИА Регнум. Протестующие в Кении ворвались в здание парламента в столице Найроби, внутри начался пожар, сообщил телеканал Citizen TV.

Кадр из видео

По информации издания, через полицейские заграждения перед зданием прорвались сотни участников протестов. В попытке сдержать толпу правоохранители открыли огонь боевыми патронами и ранили людей.

В материале отмечается, что часть здания оказалась в огне. Телеканал предположил, что её могли поджечь сами протестующие.

Протесты в Кении стали ответом на планы правительства повысить налоги на ряд товаров и услуг началась в середине июня. Позднее в проект бюджета внесли поправки, отменяющие ввод 16-процентного налога на добавленную стоимость при покупке хлеба, транспортировке сахара, использовании мобильных и финансовых услуг, а также отменяющие налог 2,5% на автотранспорт и акцизу на растительное масло.

Президент Кении Уильям Руто выразил готовность правительства к диалогу с протестующими, но люди не успокоились.

Как сообщало ИА Регнум, 12 июня Полицейские применили резиновые пули и слезоточивый газ для разгона участников акции протеста в центре Буэнос-Айреса. Демонстранты собрались у здания Конгресса Аргентины, чтобы выразить недовольство политикой правительства. Манифестацию созвали левые силы и профсоюзы.

В парламенте страны ведётся обсуждение законопроекта о реформах, предложенных аргентинским президентом Хавьером Милеем. Оппозиция недовольна планами властей провести приватизацию и ликвидировать фонд по поддержке учителей.

В мае Франция ввела войска в Новую Каледонию из-за погромов. 13 мая мирная демонстрация в Нумеа против французского конституционного законопроекта, направленного на расширение избирательного корпуса на местных выборах, переросла в погромы.

Митинги организовали представители коренного населения из народа канаки, которые опасаются, что останутся в меньшинстве, если право голоса получит часть европейского населения острова, переехавшая туда за последние 20 лет. По действующим законам голосовать могут лишь те, кого внесли в списки избирателей на момент заключения Нумейского соглашения 1998 года, и их потомки.