Минск, 25 июня, 2024, 16:20 — ИА Регнум. В западных странах есть политики, которые начинают понимать, насколько безумными являются действия их властей, заявил глава МИД России Сергей Лавров 25 июня на встрече со студентами и преподавателями Академии управления при президенте Белоруссии.

Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

«[Понимают], к чему привело то, что они целиком и полностью легли под США, под их глобалистскую программу в ущерб своим интересам», — отметил он.

Лавров также обвинил Запад в попытках создать миропорядок, ущемляющий международное право. Он действует по принципу «как хочу, так и ворочу», добавил министр.

Как сообщало ИА Регнум, президент Владимир Путин 14 июня заявил, что в интересах Европы иметь хорошие отношения с Россией, и Москва готова к этому. Многие европейские политики высокого уровня понимают это, подчеркнул он. Российский лидер назвал главной угрозой для европейских стран почти тотальную зависимость от США, которые отодвигают Европу на обочину экономического развития. По его мнению, европейские власти боятся впасть в немилость США больше, чем подорвать доверие своего народа.

В июле 2023 года Путин заявил, что у России много друзей в странах Запада. При этом политикам там стараются не давать возможности думать, навязывая стереотипы поведения, добавил президент.