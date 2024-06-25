Москва, 25 июня, 2024, 15:55 — ИА Регнум. США наращивают военно-биологический потенциал в разных точках мира за счёт создания технической и правовой базы, сообщил 25 июня на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

РИА Новости / Кирилл Брага

«Создание соответствующей технической и правовой базы позволяет американской администрации наращивать свой потенциал в различных регионах мира, при этом наиболее ярким примером военно-биологической «колонизации» является Украина», — сообщил Кириллов.

Представитель Минобороны сообщил, что у ведомства есть документы о быстром наращивании военно-биологического присутствия США в Африке.

В Кении в октябре прошлого года представители института инфекционных болезней сухопутных войск США провели исследование хантавирусов. Пробы брали у летучих мышей. В 2022 году американские военные изучали воздействие противомалярийных препаратов на местном населении.

«В рамках программы по совместному снижению угрозы и при финансовой поддержке DTRA начато строительство лаборатории и учебного центра в Эфиопии», — сообщил Кириллов.

Он отметил, что американское руководство хочет создать подконтрольный ему инструмента расследования биологических инцидентов, в том числе вспышек инфекционных заболеваний, чтобы по своему усмотрению назначать виновных.

Американская сторона скрывает данные об эпизоотической ситуации в стране, потому что боится возможных санкций со стороны Международного эпизоотического бюро по экспорту сельхозпродукции. Вашингтон пытается избежать экономических потерь в аграрном секторе и неизбежного репутационного ущерба.

Также Кириллов сообщил, что СБУ в прошлом году направила в академию наук Украины запрос о возможности исследовать образцы химического, радиологического, ядерного, биологического оружия. В ответ академия подтвердила, что исследование провести можно в рамках соглашения между Пентагоном и минздравом Украины.

По данным Москвы, исследование планируется провести в лаборатории Одесского противочумного института. Здесь находятся образцы таких особо опасных патогенов, как чума и холера. Лабораторию планируется модернизировать до уровня BSL-3 за счёт средств Пентагона.

В конце прошлого года Кириллов сообщал о полученных в ходе СВО документов, подтверждающих, что США проводили на Украине работы с компонентами биооружия и исследования возбудителей особо опасных инфекций. Москва заявила о необходимости провести в связи с этим независимое международное расследование.

В апреле посол России в США Анатолий Антонов назвал Украину полигоном для незаконной реализации военно-биологических программ США. Вашингтон разрушил архитектуру контроля над вооружениями.