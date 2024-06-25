Москва, 25 июня, 2024, 19:00 — ИА Регнум. Депутат Госдумы, бывший хоккеист и тренер Вячеслав Фетисов в интервью главному редактору ИА Регнум Марине Ахмедовой рассказал, как в 2002 году его попросили снять вывешенный во время майских праздников российский флаг.

ИА Регнум Депутат Госдумы, бывший хоккеист и тренер Вячеслав Фетисов

«Мы с женой на 1 мая решили вывесить флаг на флагштоке. Пришёл управляющий и сказал: «Вячеслав Александрович, после праздников снимайте флаг». У нас, мол, закон не позволяет. Я отказался. И когда я уехал на работу, флаг всё равно сняли. Так что вопросов у меня много», — рассказал Фетисов.

Случай произошёл, когда экс-хоккеист вернулся в Россию в 2002 году и жил на государственной даче в Жуковке.

По словам Фетисова, в России патриотизм до сих пор считается моветоном. Депутат добавил, что в США, где он прожил 14 лет, везде флаги и везде гимн поют стоя.

Вячеслав Фетисов является Заслуженным мастером спорта СССР и заслуженным тренером России. Большую часть спортивной карьеры, длившейся с 1976 по 1998 год, играл на позиции защитника в клубах ЦСКА, а также за американские «Нью-Джерси Девилз» и «Детройт Ред Уингз». Фетисов двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира, трёхкратный обладатель Кубка Стэнли. В 2002 году вернулся в Россию и стал главным тренером и генеральным менеджером сборной России по хоккею с шайбой на Олимпийских играх в Солт-Лэйк-Сити.

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