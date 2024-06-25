Москва, 25 июня, 2024, 15:39 — ИА Регнум. В 2023 году СБУ направляла в академию наук Украины запрос о возможностях исследования образцов химического, радиологического, ядерного, биологического оружия. Об этом 25 июня заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооружённых сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

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«В октябре 2023 года Служба безопасности Украины направила в академию наук запрос о возможностях проведения подведомственными организациями исследований образцов химического, радиологического, биологического и ядерного оружия и следов их применения», — сказал он.

Генерал сообщил, что в ответном письме академия наук подтвердила проведение исследований двойного назначения в рамках соглашения между Пентагоном и украинским минздравом, подписанного в 2005 году.

В письме сообщалось о возможностях лаборатории Одесского противочумного института и планах по её модернизации до уровня BSL-3 на средства Пентагона.

Кириллов заявил, что в этой лаборатории и сейчас хранят коллекции таких особо опасных патогенов, как холера и чума.

Как передавало ИА Регнум, 28 мая Кириллов сообщил, что Украина в чрезмерных объёмах запрашивает антидоты, противогазы и другие средства индивидуальной защиты, что свидетельствует о планах Киева расширить использование токсических веществ в зоне проведения специальной военной операции. Он отметил, что Россия зафиксировала многочисленные случаи применения украинскими войсками раздражающего вещества хлорпикрин, в том числе в смеси с хлорацетофеноном, около Донецка, Богдановки, Горловки, Кременной и Артёмовска.

США превратили Украину в полигон для незаконной реализации военно-биологических программ, заявил 16 апреля посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. Он отметил, что США разрушили архитектуру контроля над вооружениями (КВРН), которая выстраивалась десятилетиями.