Санкт-Петербург, 25 июня, 2024, 14:54 — ИА Регнум. Бывшего топ-менеджера созданного бизнесменом Евгением Пригожиным медиахолдинга «Патриот» Илью Горбунова арестовали на два месяца, сообщили в объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

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Меру пресечения Горбунову избрал Петроградский районный суд Санкт-Петербурга. По информации пресс-службы, Горбунова задержали 22 июня, не предъявив обвинение. 23 июня ему продлили срок задержания на 72 часа. Его подозревают в совершении преступления по п. б ч.3 ст.163 УК РФ (вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере).

Подозреваемый пробудет под арестом до 20 августа, вину он не признал. Вместе с адвокатом просил домашний арест, залог или запрет определённых действий.

Как передавало ИА Регнум, 23 июня в СМИ появилась информация о задержании экс-руководителя медиахолдинга «Патриот». По данным газеты «Фонтанка. ру», сотрудники ФСБ также задержали главного редактора информационного портала «Конкретно. ру» Кирилла Метелева. Обоим инкриминируется статья 163 УК РФ (вымогательство).

Горбунов работал в «Комсомольской правде», РИА «Новости», а также, по некоторым данным, руководил медиагруппой «Патриот» и сетью Telegram-каналов медиаструктуры Пригожина. Метелев был соучредителем журнала частных охранных предприятий «Оперативное прикрытие».

Ранее в июне сообщалось, что Кунцевский районный суд Москвы начал повторное рассмотрение уголовного дела против бывшего советника директора Научного центра иммунологии МГУ, одного из лидеров ЧВК ЕНОТ («Единые народные общинные товарищества») Андрея Молокоедова. Обвинение требует отправить его в колонию строгого режима на 14 лет. Молокоедова обвиняют в руководстве преступным сообществом, члены которого, прикрываясь военно-патриотической деятельностью, занимались вымогательством и угрожали убийством.