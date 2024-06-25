Москва, 25 июня, 2024, 14:48 — ИА Регнум. Недавно совершённые в России циничные теракты требуют от партии «Единая Россия» сплочённости. Об этом 25 июня заявил председатель партии, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в ходе встречи с главами регионов — кандидатами на должности секретарей региональных отделений этой политической силы.

РИА Новости / Павел Бедняков

«Циничные теракты, которые были в Москве, Ростове-на-Дону, недавние события в Дагестане требуют от членов «Единой России», секретарей региональных, местных и первичных отделений особой бдительности и сплочённости», — сказал он.

Медведев отметил, что считает, что присутствующие на встрече проявляют необходимый уровень бдительности, так как занимают государственные посты, однако призвал их к этому и по партийной линии.

«Причём это касается всех регионов страны», — добавил председатель «ЕР».

Как сообщало ИА Регнум, ранее 25 июня Медведев написал в англоязычном Telegram-канале, что Россия переживёт новые западные санкции, но не забудет, не простит и не оставит без ответа попытку нанести вред российскому народу. Политик уточнил, что виновным в этом придётся заплатить за свои действия.

Зампред Совбеза вечером 23 июня назвал ракетный удар ВСУ по Севастополю, а также произошедшие в Дагестане атаки боевиков терактом против народа России, совершённым в православный праздник Троицы. Медведев подчеркнул, что после таких действий власти США, киевский режим и безумные фанатики для России ничем не отличаются.

Президент Владимир Путин в конце мая назвал героизм и сплочённость российского народа залогом всех побед. Глава государства также заявил о необходимости сказать самые большие и искренние слова благодарности и низко поклониться в ноги огромному коллективу, который называется «многонациональный народ России».