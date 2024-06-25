Москва, 25 июня, 2024, 19:38 — ИА Регнум. Предстоящий визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Россию является знаковым событием. Такое мнение 25 июня корреспонденту ИА Регнум высказал политолог, эксперт по международным отношениям Мовсес Газарян, комментируя подготовку визита премьер-министра Индии в РФ.

Narendra Modi

Политолог подчеркнул, что после своей победы на парламентских выборах Моди отправляется в своё первое зарубежное путешествие — в Москву.

«Этот визит демонстрирует приоритеты во внешней политике Индии. В последнее время в отношениях между Индией и США наблюдались различные изменения: от планов совместного производства оружия до демаршей со стороны Индии. Однако в целом в Индии осознали, что необходимо выстраивать партнёрство в рамках структур БРИКС, укреплять свою позицию и субъектность в тесном сотрудничестве с Россией и другими участниками этого объединения, несмотря на возможные противоречия, например, с Китаем. Визит Моди также связан с предстоящим саммитом БРИКС, который состоится в октябре в Казани. Это возможность для лидеров сверить часы и обсудить важные вопросы», — отметил Газарян.

По его словам, в ходе визита могут быть рассмотрены и вопросы украинской повестки, поскольку Индия также выступает за дипломатическое решение конфликта и налаживание диалога между Россией и Украиной.

Как передавало ИА Регнум, помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что в Кремле ведут активную подготовку к визиту премьер-министра Индии Нарендры Моди в Россию.

Газета The Tribune сообщила, что визит премьера Индии в Россию планируется 8 июля. По информации издания, он будет однодневным. Издание подчеркнуло, что в повестке визита основное внимание уделят стратегическим интересам Индии, так как обе страны стремятся выстроить новые партнёрские отношения в условиях изменяющегося мирового порядка.

Лидер индийского Национального демократического альянса Нарендра Моди 9 июня принёс присягу и в третий раз стал премьер-министром Индии. К присяге, которая транслировалась индийскими телеканалами в прямом эфире, Моди привела президент Драупади Мурму. Вместе с Моди присягу приняли Амит Шах и Раджнатх Сингх, которые занимали в предыдущем кабинете должности министров внутренних дел и обороны соответственно.