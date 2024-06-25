Москва, 25 июня, 2024, 15:35 — ИА Регнум. Участников специальной военной операции (СВО) необходимо привлекать в общественно-политическую жизнь страны, заявил заместитель председателя Совета безопасности России, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев 25 июня на встрече с главами регионов-кандидатами на должности секретарей региональных отделений партии.

Николай Тришин/ТАСС

«Люди, которые прошли через СВО, имеют бесценный опыт, который им вполне вероятно пригодится на государственной службе. Нужно вовлекать их в общественно-политическую жизнь страны, не забывая об оказании гуманитарной помощи городам, районам новых регионов России», — отметил он.

Медведев подчеркнул, что проявившие себя на фронте участники спецоперации являются кадровым потенциалом для партии. Он также отметил важность оказания помощи участникам СВО и членам их семей от лица ЕР.

Как сообщало ИА Регнум, Медведев в декабре 2023 года на встрече со школьниками и студентами заявил, что участники СВО, защищающие Россию, в последствии будут нести в общество новые знания о справедливости.

Президент России Владимир Путин 29 февраля объявил о начале программы «Время героев», по которой участников и ветеранов СВО подготовят к работе на высоких постах в органах власти и в госкомпаниях. На первый поток проекта отобрали 83 военнослужащих, их обучение стартовало 27 мая.

14 июня российский лидер встретился с участниками программы «Время героев». Путин, узнав, что большинство собирается вернуться на фронт, призвал бойцов завершить обучение до конца.