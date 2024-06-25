Москва, 25 июня, 2024, 14:16 — ИА Регнум. Первоочередными задачами для Херсонской области являются энергоснабжение, газоснабжение и строительство жилья. Об этом 25 июня заявил президент России Владимир Путин на встрече в Кремле с главой региона Владимиром Сальдо.

Дмитрий Макеев/РИА Новости Скадовск, Херсонская область, Россия

«Первоочередными задачами являются, конечно, организация газоснабжения, причём как жилого сектора, так и промышленных объектов, восстановление энергоснабжения и масштабное жилищное прежде всего, но потом и промышленное строительство», — отметил Путин.

Сальдо в свою очередь рассказал, что сейчас строят компенсирующие мощности газопровода, уже протянули ветку в районе Геническа, там баланс подачи газа увеличили на 100 тыс. кубометров. По его словам, власти региона рассчитывают, что Геническую агломерацию уже в текущем году полностью обеспечат газом.

Кроме того, Путин и Сальдо обсудили ход сельскохозяйственных работ. Губернатор заверил, что, поскольку весенние морозы не затронули регион, посевы сохранились и дадут большой урожай в общую корзину России. Он также отметил, что запланировано строительство логистических центров для хранения фруктов и овощей.

Как передавало ИА Регнум, 5 января Сальдо сообщил, что на финансирование социально-экономического развития Херсонской области предусмотрено 124 млрд рублей. Он уточнил, что самая большая статья расходов — на социальную поддержку людей (42,5 млрд рублей). Среди приоритетных направлений — развитие ТЭК и газовой сферы, транспорта и дорожной инфраструктуры, образования, агропромышленного комплекса, добавил он.

В марте 2023 года Сальдо сообщал, что начали строительство нового газопровода из Крыма в Геническую агломерацию для газоснабжения района и возводимого нового города под Херсоном.