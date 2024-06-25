Москва, 25 июня, 2024, 14:06 — ИА Регнум. На месте крушения российского Ил-76 с украинскими военнопленными в Белгородской области нашли фрагменты ракеты Patriot, её поражающий элемент обнаружили в теле одного из погибших, сообщил 25 июня Следственный комитет.

РИА Новости / СК РФ

«На месте крушения были обнаружены фрагменты корпусов и механизмов с маркировкой «PATRIOT», — заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Экспертиза подтвердила, что обнаруженные фрагменты являются частями двух зенитных управляемых ракет американского комплекса Patriot. Следователи завершили поэлементную выкладку конструктивных фрагментов воздушного судна.

Петренко сообщила, что множественные сквозные повреждения характерны для пробития поражающими элементами зенитной управляемой ракеты. По результатам комплексной технической экспертизы ракеты запустили с украинской территории Харьковской области.

Согласно видеозаписям с камер наружного наблюдения самолёт поразили первой ракетой на высоте около 4000 метров. Вторая ракета цели не достигла и самоликвидировалась. Специалисты установили, что подрыв боевой части ракеты произошел перед кабиной экипажа сверху, слева по направлению полёта.

Официальный представитель СК добавила, что в момент атаки воздушное судно находилось в технически исправном состоянии и все системы Ил-76 работали в штатном режиме. Это подтверждено данными расшифровки бортового самописца, уточнила Петренко.

Как сообщало ИА Регнум, 24 января по договоренности с украинской стороной запланировали обмен военнопленными на границе Белгородской и Сумской областей. В этот же день ВСУ нанесли удар по военно-транспортному самолёту Ил-76 при помощи зенитного ракетного комплекса.

Воздушное судно потерпело крушение в Корочанском районе в Белгородской области. На борту находились 65 пленных бойцов, а также шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Никто из них не выжил.

Изъятые с места крушения фрагменты показали, что для удара по самолёту использовали зенитную управляемую ракету MIM-104А из комплекса Patriot. В Министерстве обороны назвали удар Киева по самолёту терактом.