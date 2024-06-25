Москва, 25 июня, 2024, 13:42 — ИА Регнум. Кремль не располагает информацией о якобы сбитом над Чёрным морем американском беспилотнике, заявил журналистам 25 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

РИА Новости/Виталий Белоусов

«Я, честно говоря, не располагаю такой информацией», — заявил представитель Кремля.

Поздно вечером 24 июня в ряде Telegram-каналах появилась информация о якобы произошедшем авиапроисшествии с американским адроном-разведчиком Global Hawk. Сообщалось о якобы сбитом или вытесненном беспилотнике США над Чёрным морем.

Официального подтверждения этой информации нет.

Как сообщалоИА Регнум, разведывательные беспилотники США периодически замечают в небе над Чёрным морем. Так, 15 июня американский беспилотник MQ-4C Triton, занимавшийся разведкой у побережья Крыма, подал аварийный сигнал перед посадкой на военно-морской базе НАТО в Италии. В том же месяце недалеко от Ялты заметили разведывательный беспилотник RQ-4.

Министерство иностранных дел 24 июня заявило о причастности США к атаке ВСУ на Севастополь. Как уточнили в ведомстве, полётные задания вводили американские военные специалисты на основе собственных данных спутниковой разведки, а в небе около Крыма дежурил разведывательный дрон США Global Hawk.