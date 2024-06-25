Москва, 25 июня, 2024, 13:39 — ИА Регнум. Киев достоверно знал о запланированном обмене военнопленными, но отдал приказ уничтожить самолёт ИЛ-76, перевозивший 65 украинских бойцов, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

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«Руководство ГУР и ВСУ достоверно знало об этом, тем не менее был отдан приказ об уничтожении самолета, перевозившего 65 граждан Украины», — заявили в пресс-службе ведомства.

По информации следствия, 24 января по результатам договоренностей с украинской стороной обмен военнопленными планировали провести на границе Белгородской и Сумской областей. В момент атаки самолёт с гражданами Украины на борту был технически исправен.

В СК отметили, что на месте крушения специалисты обнаружили фрагменты корпусов и механизмов с маркировкой «PATRIOT». экспертизы подтвердили, что фрагменты являются частями двух зенитных управляемых ракет американского комплекса. Первая ракета поразила воздушное судно на высоте около 4 тысяч метров. Вторая ракета цели не достигла и самоликвидировалась.

В ведомстве подчеркнули, что располагают сведениями о том, какие подразделения ВСУ имеют на вооружении комплексы Patriot и совместно с Минобороны ведут работу по установлению причастных в организации теракта.

Как сообщало ИА Регнум, 17 марта президент России Владимир Путин поручил до 1 июля обнародовать детали крушения Ил-76 под Белгородом.

24 января российский военный самолёт Ил-76 потерпел крушение в районе села Яблоново Корочанского района Белгородской области. На борту находились 74 человека, в том числе 65 украинских пленных, выживших не было. Украинцев везли в Белгород для обмена.

По данным Минобороны, гибель самолёта стала результатом теракта. Борт был сбит из украинского ЗРК, находящегося в Харьковской области. В ведомстве заявили, что руководство Украины прекрасно знало о перевозке пленных и всё равно пошло на такой шаг, чтобы обвинить в случившемся Россию.

В Киеве подтвердили подлинность списка украинских бойцов, находившихся на борту. В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными заявили, что этих людей действительно готовились принять на родине.