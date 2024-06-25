Махачкала, 25 июня, 2024, 13:36 — ИА Регнум. Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что выступает против ношения никаба из-за вопросов безопасности, но не согласен с тем, что эта одежда является проявлением радикального ислама.

Karlheinz Schindler/Global Look Press

«Лично я против ношения никаба, в том числе как человек, который неоднократно выполнял задачи по противодействию терроризму», — сказал он, выступая на сессии Народного собрания Дагестана.

Глава региона объяснил, что эта не свойственная для кавказских народов одежда даёт возможность скрываться мужчинам, а женщинам проносить запрещённые предметы.

Как сообщало ИА Регнум, 29 мая муфтий Волгоградской области Бата Кифах заявил, что Коран не предписывает женщинам закрывать лицо. Ношение никабов является пришлой традицией на территории России, отметил он. Даже во время паломничества (хаджа) в Мекку и обхода вокруг главного храма мусульман Каабы женщины не обязаны закрывать лицо. Прячут его, как правило, сторонники радикальных взглядов. Учитывая то, что Россия проводит военную спецоперацию на Украине, вопросы безопасности должны быть на первом месте, подчеркнул священнослужитель.

Автор портала Ислам Ньюс Айдар Бариев заявил, что никаб не относится к исламской одежде, в этой религии нет норм, которые бы обязывали закрывать лицо. Он отметил, что в ряде южных доисламских племён носили такую одежду.