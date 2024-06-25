Москва, 25 июня, 2024, 13:29 — ИА Регнум. Следователи собрали доказательства того, что к террористической атаке на военно-транспортный самолёт Ил-76 ВКС России с пленными бойцами ВСУ на борту, сбитый в январе под Белгородом, причастны украинские войска. Об этом 25 июня сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

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«В рамках уголовного дела о террористической атаке на российский самолет ИЛ-76 в Белгородской области собран комплекс доказательств, подтверждающий причастность к этому преступлению ВСУ», — сказала она.

Как отметила Петренко, на месте крушения Ил-76 обнаружили фрагменты корпусов и механизмов с маркировкой «Patriot», а результаты взрывотехнических экспертиз подтвердили, что найденные фрагменты — это части двух управляемых ракет зенитно-ракетного комплекса Patriot производства США.

Официальный представитель СК уточнила, что у следователей есть сведения о том, у каких подразделений украинских войск стоят на вооружении эти американские ЗРК.

«С учётом этого во взаимодействии с Минобороны России продолжается работа по установлению конкретных должностных лиц, причастных к организации этого террористического акта для последующего привлечения их к уголовной ответственности», — добавила она.

Как передавало ИА Регнум, 24 января самолёт Ил-76 потерпел крушение у села Яблоново в Корочанском районе Белгородской области. На его борту находились 74 человека, включая 65 пленных бойцов украинских войск, которых везли в Белгород для обмена. Никто из находившихся в самолёте не выжил.

Министерство обороны позднее сообщило, что самолёт сбили из украинского зенитно-ракетного комплекса с территории Харьковской области. В оборонном ведомстве подчеркнули, что в Киеве прекрасно знали о перевозке пленных и всё равно приняли такое решение, чтобы обвинить в этом Россию.

Президент Владимир Путин в середине марта поручил СК до 1 июля опубликовать результаты расследования причин гибели самолёта Ил-76 с украинскими пленными в Белгородской области.