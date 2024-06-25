Москва, 25 июня, 2024, 13:00 — ИА Регнум. В среднем минимальное увеличение пенсий работающих россиян после индексации должно составить 1300 рублей, сообщила 25 июня вице-премьер Татьяна Голикова во время пленарного заседания Государственной думы.

ИЗВЕСТИЯ / Анна Селина

«Среднее минимальное увеличение должно составить где-то 1300 рублей», — заявила вице-премьер.

Голикова добавила, что у каждого человека пенсионное обеспечение зависит от стажа. Поскольку индексация пенсии начнётся с 1 февраля 2025 года, то естественно от этой накопленной базы пойдет увеличение по тем индексам, которые сложатся, пояснила вице-премьер.

Госдума 25 июня в первом чтении рассмотрит законопроект о возобновлении приостановленной с 2016 года индексации пенсий работающим пенсионерам.

Как сообщалоИА Регнум, индексация пенсий для работающих пенсионеров возобновится с 1 февраля 2025 года. Министерство труда сообщило, что индексация затронет 7,8 млн работающих пенсионеров. Для этого потребуется не менее 100 млрд рублей.

Заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев объяснил расчёт выплат работающим пенсионерам с 2025 года. Он заявил, что пенсию проиндексируют дважды: с 1 февраля на уровень инфляции и с 1 апреля на уровень роста заработной платы. При этом недополученная с 2016 года сумма никуда не пропадает, её восстановят пенсионеру, когда он перестанет работать.