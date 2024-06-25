Посёлок городского типа Курагино, Красноярский край, 25 июня, 2024, 12:53 — ИА Регнум. В посёлке Курагино в Красноярском крае мать зарубила топором трёхлетнюю дочь и чуть не зарезала восьмилетнюю. Об этом 25 июня сообщил Telegram-канал «112».

Кадр из видео

Отмечается, что 34-летняя женщина заподозрила супруга в измене и решила, что он собирается бросить её с тремя детьми. Когда муж ушёл на работу, она взяла топор и несколько раз ударила младшую дочь, ребёнок погиб на месте.

Потом она взяла нож и порезала по горлу старшую, девочка выжила чудом. До ещё одной, шестилетней дочери, женщина не добралась.

После этого она сама позвонила подруге и призналась в убийстве. Её задержали и допросили, но показания она дала путаные. Следователи разбираются в произошедшем. По предварительной информации, психическими расстройствами женщина не страдает.

Как передавало ИА Регнум, в Тверской области мать убила сына маникюрными ножницами сразу после родов. Согласно версии следствия, подозреваемая родила сына у себя в квартире, после чего нанесла младенцу многочисленные удары маникюрными ножницами. Ребёнок скончался на месте.

В конце января женщина, родившая ребёнка в частном доме в Пятигорске, бросила его в выгребную яму. Оставив ребёнка умирать, женщина уехала в другой населённый пункт. Сожитель женщины обнаружил тело мальчика и обратился в полицию.