Химки, Московская область, 25 июня, 2024, 12:50 — ИА Регнум. Случайно вышедший в город лосёнок заблудился в подмосковных Химках, сообщил Telegram-канал «112».

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«Бегает по проезжей части и газонам, пугает автомобилистов и прохожих», — говорится в сообщении.

Предположительно, лосёнок вышел в город из национального парка «Лосиный остров». Специалистам теперь предстоит поймать животное и вернуть в лес.

Как сообщало ИА Регнум, в мае пума пришла во двор к жительнице округа Вудленд-Хиллз в Лос-Анджелесе. Животное забралось на дерево. Спустя некоторое время пума направилась к ближайшей автомойке. В качестве мер предосторожности в район направили сотрудников Службы охраны животных Лос-Анджелеса.

В мае жители Комсомольска-на-Амуре в Хабаровском крае пожаловались на агрессивную мартышку, которая нападала на прохожих.