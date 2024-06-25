Махачкала, 25 июня, 2024, 12:31 — ИА Регнум. Один сотрудник Росгвардии погиб и ещё четверо получили ранения в результате теракта в Махачкале и Дербенте. Об этом сообщила пресс-служба управления ведомства по Дагестану.

Отмечается, что сотрудник вневедомственной охраны Росгвардии прапорщик полиции Рамазан Атциев одним из первых прибыл к месту боестолкновения в Махачкале.

«Атциев оперативно занял огневую точку и совместно с боевыми товарищами предпринял меры по нейтрализации преступников до приезда спецподразделений Росгвардии. В результате перестрелки росгвардеец получил ранение, несовместимое с жизнью», — говорится в сообщении.

Также в ведомстве сообщили, что ещё четверо сотрудников, выполняя задачи в ходе контртеррористической операции, получили ранения. Им оказали помощь, их жизни и здоровью ничто не угрожает.

Как сообщало ИА Регнум, теракт произошёл 23 июня в Махачкале и в Дербенте. Группа вооружённых людей совершила нападение на две православных церкви, синагогу и пост ДПС.

25 июня глава Дербентского района Мавсум Рагимов сообщил, что количество погибших правоохранителей возросло до 16 человек.

Кроме того, погиб настоятель храма в Дербенте протоиерей Николай Котельников. Священник, который был главной целью для преступников, умер от пулевого ранения. Его посмертно представят к ордену Мужества. К государственным наградам посмертно представят погибших силовиков. Родственникам погибших выплатят по 1 млн рублей.

Пятерых боевиков, совершивших теракт Дагестане, силовики ликвидировали. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте, а также по статьям о хищении и незаконном хранении огнестрельного оружия.

В Дагестане 24, 25 и 26 июня объявили днями траура. Президент Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших.