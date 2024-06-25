Москва, 25 июня, 2024, 19:24 — ИА Регнум. Убийство православного священника в Дербенте — это попытка нарушить межнациональный и межконфессиональный мир в России. Такое мнение 25 июня корреспонденту ИА Регнум высказал политолог, специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов, комментируя выводы следователей о том, что боевики, совершившие теракты в Махачкале и Дербенте, заранее спланировали убийство священника Николая Котельникова.

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«В Дагестане, где живут представители разных национальностей и конфессий, очень важно сохранять мир и согласие между ними. Поэтому боевики, планируя преступление, надеялись, что убийство православного священника приведёт к росту напряжённости и конфликтам. Они хотели спровоцировать конфликт между людьми разных национальностей и вероисповеданий, чтобы посеять раздор и ослабить страну», — пояснил эксперт.

Он добавил, что протоиерей Николай Котельников был широко известен в Дагестане. Он общался и дружил с представителями разных религий. Его убийство возмутило людей разных вероисповеданий и сплотило исламское и православное население Дагестана.

Как передавало ИА Регнум, вооружённые боевики 23 июня напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС в Махачкале и Дербенте. Сотрудники правоохранительных органов ликвидировали шестерых террористов. Личности пятерых нападавших полиция установила. В их числе был боец смешанного стиля (ММА) Гаджимурад Кагиров, а также двое сыновей и племянник теперь уже бывшего главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова.

Следователи, изучив переписку в телефонах нападавших, пришли к выводу, что боевики, совершившие теракты в Махачкале и Дербенте, не спонтанно выбирали цели своих атак, а планировали их заранее. Дознаватели также выяснили, что атака готовилась около месяца, а террористическая ячейка, по одной из версий, концентрировалась вокруг молельного дома в Сергокалинском районе Дагестана.

Боевики спланировали убийство священника Николая Котельникова. Именно настоятеля храма они заранее избрали одной из основных целей своей атаки. Также при подготовке теракта боевики чётко наметили и другие объекты для нападения — синагоги и православные храмы в Дербенте и Махачкале.

Отец Николай погиб от рук террористов 23 июня в Дербенте. Член общественной палаты Дагестана Шамиль Хадулаев сообщил, что нападавшие перерезали горло 66-летнему настоятелю храма Покрова Пресвятой Богородицы в Дербенте. Позднее глава пресс-службы мэрии Тельман Раджабов заявил, что священник погиб от выстрела.

Боевики, совершившие теракты в Махачкале и Дербенте, закрепили фотографию настоятеля в своём чате, где накануне терактов обозначили время нападения на священника словами «завтра в том месте в 16», после чего пожелали друг другу спокойной ночи и помощи от Аллаха.

Отец Николай Котельников более 40 лет преподавал жителям Дербента основы православной веры в воскресной школе и пользовался большим авторитетом среди представителей других конфессий и горожан. У погибшего батюшки остались жена, трое дочерей и шесть внуков. Как рассказал заместитель главного священника в зоне проведения специальной военной операции протоиерей Пётр Гриценко, Котельников был кротким и веротерпимым человеком. Он с детства знал убитого священника. Отец Николай был наречённым братом отца и дядей Петра. Они до последнего поддерживали общение.

Церемония прощания с протоиереем, предположительно, состоится 26 июня. Его похоронят в Дербенте.