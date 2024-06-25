Фрязино, Московская область, 25 июня, 2024, 11:31 — ИА Регнум. Следователи провели обыски у директоров управляющей организации, отвечавшей за обслуживание сгоревшего во Фрязино высотного здания, сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области.

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«В местах проживания директоров управляющей зданием организации, а также компаний, арендующих помещения, прошли обыски. Проводятся допросы», — заявили в ведомстве.

По информации следствия, помещения в сгоревшем здании сдавали в аренду порядка 50 организациям. Возгорание произошло в помещении на пятом этаже, огонь распространился на большую площадь, после чего обрушились перекрытия. Возможной причиной пожара могла стать неисправность электропроводки.

Уже известно о шести погибших, точное их количество ещё предстоит установить, добавили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, пожар в административном здании во Фрязино вспыхнул во второй половине дня 24 июня. Сначала горел центр здания, затем огонь распространился на площадь пять тысяч квадратных метров. Поздно вечером открытое горение в здании ликвидировали.

25 июня замглавы регионального управления МЧС Алексей Логинов рассказал, что находившиеся в горящем здании во Фрязино люди оказались отрезаны от путей эвакуации. Он напомнил, что пожарным удалось спасти только одного человека, добавив, что поиски людей осложнялись высокой температурой и плотным задымлением в здании.

СК возбудил уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей)».