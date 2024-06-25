Фрязино, Московская область, 25 июня, 2024, 11:26 — ИА Регнум. Вспыхнувший 24 июня пожар в многоэтажном административном здании в подмосковном Фрязино полностью потушили, сообщили 25 июня в пресс-службе МЧС.

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«Огнеборцы МЧС России полностью ликвидировали пожар во Фрязино», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, пожар во Фрязино вспыхнул 24 июня в здании бывшего проектного института, в котором арендовали помещение порядка 50 организаций. Несколько человек оказались заблокированы в горящем здании.

Как сообщил СК РФ, в результате пожара погибли шесть человек. Ранее в СМИ появлялась информация о восьми погибших.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. По версии следствия, пожар мог вспыхнуть из-за неисправности электропроводки. Очаг возгорания находился на пятом этаже. В горящем здании обрушились перекрытия.

Площадь пожара составила пять тысяч квадратных метров. В общей сложности в здании выгорели семь этажей.

Поздно вечером 24 июня МЧС сообщило о ликвидации открытого горения в здании.

Как отметил руководитель проектов систем безопасности Сергей Победоносцев, старая проводка в здании, построенном 50 лет назад, могла не выдержать нагрузки. Вероятно, частный собственник не обслуживал здание так, как нужно.