Белгород, 25 июня, 2024, 11:09 — ИА Регнум. В результате атаки FPV-дрона украинской армии на грузовой автомобиль КамАЗ одного из сельскохозяйственных предприятий в Белгородской области получил ранения водитель транспортного средства. Об этом 25 июня сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Игорь Маслов/РИА Новости

Глава области уточнил, что FPV-дрон ВСУ атаковал грузовик, двигавшийся по автодороге Архангельское — Муром в Шебекинском городском округе.

«Пострадал водитель. Мужчину с сотрясением головного мозга, осколочными ранениями лица и ноги бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 города Белгорода», — написал он.

Гладков уточнил, что пострадавшему в результате атаки украинского беспилотника оказывают всю необходимую помощь.

Как передавало ИА Регнум, ранее 25 июня Гладков сообщил об обнаружении в Белгородской области тела пожилой женщины, погибшей в результате обстрела со стороны украинских войск. Глава региона утончил, что погибшую нашли в селе Беловское Белгородского района в разрушенном прямым попаданием доме.

В ночь на 25 июня глава Белгородской области сообщил о массированной атаке ВСУ на Белгород и Белгородский район. В результате атаки украинских дронов пострадала мирная жительница. Гладков позднее уточнил, что из-за обстрела ВСУ в административном здании одного из предприятий в Шебекино вспыхнул пожар, который его полностью уничтожил.