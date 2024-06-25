Фрязино, Московская область, 25 июня, 2024, 10:33 — ИА Регнум. Пути для эвакуации людей во время пожара в административном здании в подмосковном Фрязино перекрыли рухнувшие в результате серии взрывов конструкции. Об этом 25 июня сообщил представитель экстренных служб.

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«Взрывы на шестом этаже привели к обрушению межэтажных перекрытий и увеличению площади горения до четырёх тысяч квадратных метров», — процитировало его слова «РИА Новости».

Представитель экстренных служб отметил, что упавшие строительные конструкции заблокировали лестничные марши, в результате чего, по его словам, эвакуация людей с верхних этажей горящего здания стала невозможной.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 25 июня замглавы регионального управления МЧС России Алексей Логинов рассказал, что находившиеся в горящем здании во Фрязино люди оказались отрезаны от путей эвакуации. Он напомнил, что пожарным удалось спасти только одного человека, добавив, что поиски людей осложнялись высокой температурой и плотным задымлением в здании.

Ранее в этот же день в экстренных службах рассказали об обнаружении тел четырёх человек в здании в подмосковном Фрязино, где произошёл пожар. Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают личности погибших.

В пресс-службе регионального управления Следственный комитет России 25 июня назвали неисправность электропроводки одной из возможных причин пожара в здании во Фрязино. По словам специалистов, возгорание произошло в помещении на пятом этаже, откуда пламя распространилось на большую площадь внутри здания, из-за чего обрушились перекрытия.

Пожар в бывшем здании научно-исследовательского института во Фрязино вспыхнул 24 июня и ему присвоили третий ранг сложности. Огонь распространился на площади 5 тыс. квадратных метров. В ликвидации пожара принимали участие два вертолёта Ка-32 Московского авиационного центра.

СК России возбудил уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей)».