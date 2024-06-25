Пекин, 25 июня, 2024, 10:32 — ИА Регнум. Зонд «Чанъэ-6» вернулся на Землю и впервые в истории доставил первые в мире образцы грунта с обратной стороны Луны, сообщило агентство Xinhua.

Shujianyang

«Капсула приземлилась точно в назначенном районе <…> миссия прошла успешно», — сообщило агентство со ссылкой на Китайское национальное космическое управление (CNSA).

По его данным, «Чанъэ-6» стал одной из самых сложных миссий Китая по освоению космоса. Аппарат приземлился на обратной стороне Луны 2 июня и провёл работы по отбору проб. Он 4 июня стартовал с Луны с образцами и вышел на лунную орбиту. После этого зонд завершил стыковку с орбитальным аппаратом 6 июня и передал образцы. Орбитальный аппарат провёл на лунной орбите 13 дней, ожидая подходящей возможности вернуться на Землю.

Научный сотрудник Института геологии и геофизики Китайской академии наук Ян Вэй заявил, что доставленные образцы приведут к новым открытиям.

Как сообщало ИА Регнум, в мае Китай успешно запустил ракету-носитель «Чанчжэн-5 Y8» с автоматической космической станцией «Чанъэ-6». 2 июня модуль совершил посадку на обратной стороне Луны в самом большом лунном кратере — бассейне Южный полюс — Эйткин. Лунная миссия продлится 53 дня, чтобы в результате доставить на Землю порядка двух килограммов образцов грунта.

Модуль китайского космического зонда «Чанъэ-6» заснял кадры с обратной стороны естественного спутника Земли.

Первым земным космическим аппаратом, прилунившимся на обратной стороне Луны, стал китайский «Чанъэ-4». Посадка состоялась 3 января 2019 года. Поверхность изучал шестиколёсный луноход «Юйту-2», который проработал на Луне три с половиной года и преодолел почти 1300 метров.