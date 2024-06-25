Москва, 25 июня, 2024, 10:31 — ИА Регнум. План, который, по сообщениям СМИ, предложили советники бывшего президента США Дональда Трампа по Украине, можно рассматривать в том случае, если он будет учитывать ситуацию в зоне боевых действий, сообщил 25 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков агентству Reuters.

Lev Radin/Global Look Press Дональд Трамп

Он отметил, что необходимо ознакомиться с деталями плана и уже потом давать ему какую-то оценку.

«Ценность любого плана заключается в деталях и в том, принимает ли он в расчёт ситуацию на поле боя», — сообщил Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что Москва остаётся открытой к переговорам.

Агентство Reuters 25 июня сообщило о том, что советники Трампа Кит Келлог и Фред Флейтц предложили лишить Киев поддержки США, если киевский режим откажется от переговоров с Москвой по урегулированию ситуации. План советники бывшего президента США предложили на случай его победы на выборах.

Трамп 22 июня на митинге своих сторонников в Филадельфии пообещал добиться мирного урегулирования конфликта на Украине ещё до своей инаугурации — в случае победы на выборах.

Как сообщало ИА Регнум, Путин 14 июня назвал условия, на которых Россия согласится на переговоры с Киевом по мирному урегулированию конфликта. Для этого ВСУ должны покинуть всю территорию Донбасса, Херсонской и Запорожской областей. Кроме того, киевский режим должен документально подтвердить свой отказ от вхождения в НАТО. Также Запад должен снять санкции с России.

Помощник президента России Юрий Ушаков 25 июня зачитал приветствие Путина участникам «Примаковских чтений». В своём обращении глава государства подчеркнул, что предложенные Москвой условия могут урегулировать конфликт на Украине и перевести его в дипломатическое русло.