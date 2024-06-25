Москва, 25 июня, 2024, 10:17 — ИА Регнум. Число стран, желающих присоединиться к работе БРИКС постоянно растёт, различные государства подали уже свыше 30 заявок, сообщил 25 июня журналистам помощник главы государства Юрий Ушаков на полях «Примаковских чтений».

KIM LUDBROOK/EPA/ТАСС

«Число стран, желающих в той или иной форме присоединиться к работе БРИКС, постоянно растёт. Всего таких заявок уже более 30», — сказал Ушаков.

Помощник президента отметил, что в числе тех, кто недавно подал свои заявки, Таиланд и Малайзия.

Как передавало ИА Регнум, Ушаков также сообщил о ближайших планах президента России Владимира Путина. На текущей неделе российский лидер проведёт переговоры с президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо во время визита лидера республики в Москву. По информации помощника главы государства, они состоятся 27 июня.

Также Ушаков заявил, что президент 3–4 июля примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане. Запланирован целый ряд двусторонних встреч, отметил помощник Путина.

17 июня председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев отметил, что количество государств, стремящихся к вступлению в БРИКС, уже достигло нескольких десятков. Он подчеркнул, что страны БРИКС должны отстаивать основополагающие принципы международного права, которые закреплены в Уставе ООН. Также следует мешать попыткам их вольной интерпретации, в том числе введению так называемого миропорядка, «основанного на правилах».