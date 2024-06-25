Чита, 25 июня, 2024, 10:13 — ИА Регнум. В Забайкальском крае возбудили уголовное дело по факту нападения на мальчика стаи собак, сообщили 25 июня в пресс-службе регионального управления СК РФ.

ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

Стая бездомных собак напала 24 июня на девятилетнего мальчика, который отдыхал в детском лагере в Читинском районе. Рядом с лагерем находились мусорные баки. Животные напали на ребёнка, который остался без присмотра.

«В результате малолетний госпитализирован с тяжелыми травмами», — сообщили в пресс-службе.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о халатности, повлёкшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (ч. 2 ст. 293 УК РФ).

По версии следствия, нападение стало возможным в результате ненадлежащего отношения должностных лиц спортивного лагеря к своим обязанностям. Персонал учреждения и руководства допрашивают следователи.

Как сообщало ИА Регнум, минздрав Забайкальского края проинформировал о том, что девятилетний воспитанник детского лагеря, на которого напали дикие собаки, попал в реанимацию. Ребёнку обработали раны, состояние его тяжёлое.

Как сообщил заведующий анестезиологией и реанимацией забайкальской детской больницы Максим Замешаев, врачам требуется телемедицинская консультация.