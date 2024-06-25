Москва, 25 июня, 2024, 09:42 — ИА Регнум. Многие политики стран Запада не пожелали вникнуть в суть мирного предложения России по урегулированию украинского конфликта. Об этом заявил президент Владимир Путин в приветствии участникам «Примаковских чтений», которое 25 июня зачитал помощник главы государства Юрий Ушаков.

Kremlin Pool/Global Look Press Владимир Путин

Президент выразил уверенность в том, что участники чтений уделят должное внимание российской мирной инициативе по разрешению конфликта на Украине.

«Рассчитываю, что в отличие от многих западных политиков, не пожелавших даже вникнуть в суть выдвинутой нами инициативы, участники форума подойдут к её рассмотрению вдумчиво и рационально», — сказал он.

Глава государства отметил, что мирная инициатива Москвы может реально остановить украинский конфликт и начать его политико-дипломатическое разрешение.

Как сообщало ИА Регнум, 14 июня Путин на встрече с руководством МИД заявил о готовности Москвы к проведению мирных переговоров по Украине. Условиями для этого президент назвал выведение Киевом войск из ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей и отказ от планов по вхождению в НАТО. Глава государства также предложил зафиксировать в мирных соглашениях права русскоязычного населения Украины и отменить западные санкции.

В Киеве отвергли мирные предложения российского лидера. По утверждению советника руководителя офиса главы киевского режима Михаила Подоляка, президент России якобы назвал «стандартный набор» условий, о котором говорил до этого неоднократно.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 24 июня заявил, что мирное предложение Путина по урегулированию украинского конфликта остаётся в силе и после ракетной атаки ВСУ на Севастополь. Представитель Кремля напомнил, что президент отвечал на такой вопрос на пресс-конференции в Ханое 20 июня.