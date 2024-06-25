Москва, 25 июня, 2024, 09:28 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на текущей неделе проведёт переговоры с президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо. Об этом 25 июня на полях «Примаковских чтений» сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Валерий Мельников/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо

Он уточнил, что переговоры состоятся 27 июня в Москве во время визита лидера Республики Конго в российскую столицу.

«Да, действительно [будут переговоры]. 27-го [июня]», ― сообщил Ушаков.

Также помощник главы государства заявил, что президент 3–4 июля примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане. Запланирован целый ряд двусторонних встреч, добавил Ушаков.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Ушаков сообщил, что у главы государства пока не запланированы контакты с сербским коллегой Александром Вучичем после сообщений о поставках Белградом оружия Киеву.

Российский лидер 17 июня провёл телефонный разговор с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой. Путин в ходе беседы поздравил южноафриканского лидера с переизбранием. Глава российского государства также выразил надежду на продолжение совместной работы по дальнейшему всестороннему укреплению стратегического партнёрства России и ЮАР.

18 июня Путин прибыл в Пхеньян с дружественным государственным визитом. 19 июня лидеры двух стран провели неформальные переговоры тет-а-тет. Значительное место в этой беседе заняли вопросы безопасности и международной повестки. Кроме того, прошли переговоры делегаций в расширенном составе.

Российский лидер 19 июня прибыл с государственным визитом во Вьетнам. По итогам переговоров Путина с президентом Вьетнама То Ламом лидеры приняли в том числе заявление о дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнёрства. Президент Вьетнама также отметил, что страны будут наращивать оборонное сотрудничество.