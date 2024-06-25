Чита, 25 июня, 2024, 09:16 — ИА Регнум. Девятилетнего ребёнка госпитализировали в реанимацию после нападения стаи собак в Забайкальском крае. Об этом 25 июня сообщила пресс-служба краевого минздрава.

Petrov Sergey/Global Look Press

Отмечается, что ребёнка госпитализировали в тяжёлом состоянии в региональную детскую клиническую больницу после укусов собак. Ему оказывают всю необходимую помощь и запланировали телемедицинскую консультацию с профильной федеральной организацией.

«Мальчику провели противошоковые мероприятия и выполнили первичную хирургическую обработку ран. В настоящий момент состояние ребёнка тяжёлое, находится в реанимации. Пациенту проводятся все диагностические мероприятия, запланирована телемедицинская консультация», — заявил заведующий анестезиологией и реанимацией детской больницы Максим Замешаев.

Минздрав региона держит на контроле ситуацию с пострадавшим от нападения стаи собак ребёнком.

Как сообщало ИА Регнум, 19 марта ребёнок в Красноярском крае чуть не лишился глаза из-за нападения бродячей собаки у школы, из которой он возвращался домой. Пострадавшего десятилетнего мальчика доставили для оказания помощи в Красноярскую краевую офтальмологическую клиническую больницу. Следователи возбудили по этому факту уголовное дело о халатности.

В начале февраля в городе Усть-Куте Иркутской области маленькую девочку начали преследовать четыре большие собаки. Она пыталась отогнать животных и убежать, но упала, после чего две собаки набросились на лежачую девочку. Подбежавшая женщина прогнала животных, МВД и прокуратура начали проверку.