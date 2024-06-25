Санрайз, США, 25 июня, 2024, 08:27 — ИА Регнум. Клуб «Флорида Пантерз» переиграл команду «Эдмонтон Ойлерз» в решающем седьмом матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), впервые в истории завоевав Кубок Стэнли.

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Игра состоялась на льду «Амерант Банк Арены» в Санрайзе и закончилась победой хозяев со счётом 2:1.

В составе победителей голами отличились Картер Вераге (5-я) минута и Сэм Райнхарт (35-я). Автором единственной шайбы «Ойлерз» стал Маттиас Янмарк (7-я).

Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил в матче 22 из 23 бросков по своим воротам. Для него и его коллеги по клубу российского защитника Дмитрия Куликова, отметившегося в игре голевым пасом, это первый Кубок Стэнли в карьере. Российский нападающий «Пантерз» Владимир Тарасенко уже выигрывал плей-офф НХЛ в 2019 году, когда выступал за команду «Сент-Луис Блюз».

Для «Флориды» это третий раз, когда клуб участвует в финале Кубка Стэнли. В прошлом сезоне «Пантерз» проиграли в финальной серии команде «Вегас Голден Найтс», а в 1996 году уступили «Колорадо Эвеланш».

Как сообщало ИА Регнум, 22 июня форвард «Эдмонтона» Зак Хайман побил рекорд XXI века в НХЛ по голам в одном розыгрыше Кубка Стэнли. Этим он лишил этого достижения канадского нападающего «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби и российского форварда и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

Капитан «Ойлерз» Коннор Макдэвид 16 июня стал самым результативным игроком в плей‑офф НХЛ в XXI веке, набрав четыре очка (шайба + три голевых паса) в четвертой игре финала Кубка Стэнли с «Флоридой». Этим он побил рекорд российского хоккеиста «Питтсбурга» Евгения Малкина.