Донецк, 25 июня, 2024, 07:27 — ИА Регнум. Военнослужащие группировки войск «Юг» Вооружённых сил России огнём 82-миллиметровых автоматических миномётов «Василёк» сорвали ротацию подразделений ВСУ на донецком направлении. Об этом во вторник, 25 июня, сообщили в Министерстве обороны России.

ИА Регнум Ситуация на фронте, СВО

«Военнослужащие миномётной артиллерийской батареи общевойскового объединения Южной группировки войск сорвали попытку ротации и уничтожили личный состав ВСУ на донецком направлении», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства.

Отмечается, что артиллеристы на протяжении нескольких часов накрывали подразделения противника огнём из 82-миллиметровых миномётов «Василёк». В результате боевых действий украинские войска потеряли значительное количество личного состава и были вынуждены покинуть поле боя бегством.

Как передавало ИА Регнум, 24 июня официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в ходе брифинга сообщил, что подразделения группировки войск «Юг» за сутки улучшили положение на переднем крае фронта и поразили позиции двух бригад ВСУ в районах Константиновки и Курахово. Украинские войска потеряли 610 военнослужащих, один танк, американский бронетранспортёр M113, гаубицы M777, FH-70, Д-20, Д-30, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град» и три станции радиоэлектронной борьбы.