Лейпциг, Германия, 25 июня, 2024, 06:52 — ИА Регнум. Сборная Италии по футболу, сыграв вничью с командой из Хорватии в матче заключительного третьего тура группового этапа, вышла в плей-офф чемпионата Европы — 2024. Об этом 24 июня сообщил официальный сайт УЕФА.

Иван Шилов ИА REGNUM Футбол

Матч, проходивший в Лейпциге на стадионе «Ред Булл Арена», завершился со счетом 1:1. Единственный мяч сборной Хорватии на 55-й минуте встречи забил полузащитник Лука Модрич (Анте Будимир). В составе «скуадра адзурры» отметился хавбек «Лацио» Маттиа Дзакканьи (90+8’ Риккардо Калафиори).

Матч обслуживала нидерландская бригада арбитров во главе с Данни Маккели. Ассистенты главного судьи — Хессел Стеегстра и Ян де Врис.

По итогам трёх туров сборная Италии набрала четыре очка и заняла второе место в группе B. Сборная Хорватии с двумя очками расположилась на третьем месте и покинет турнир, если Словения проиграет Англии с разницей меньше, чем в четыре мяча.

В 1/8 финала чемпионата Европы — 2024 сборная Италии встретится со Швейцарией. Матч пройдёт 29 июня в Берлине на стадионе «Олимпштадион».

Как передавало ИА Регнум, 22 июня сборная Португалии разгромила Турцию со счётом 3:0 и досрочно вышла в плей-офф турнира. Забитыми мячами отметились игроки португальской команды Бернарду Силва и Бруну Фернандеш, один мяч в свои ворота отправил защитник сборной Турции Самет Акайдын.