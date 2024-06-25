Фрязино, Московская область, 25 июня, 2024, 05:57 — ИА Регнум. Люди, которые находились в горящем административной здании в подмосковном Фрязино, оказались отрезаны от путей эвакуации. Об этом сообщил заместитель начальника регионального управления МЧС России Алексей Логинов.

Иван Шилов ИА Регнум Пожар

Он напомнил, что после возникновения огня в здании прогремело несколько взрывов.

«При проведении спасательных работ и разведки внутри здания произошли серия взрывов, моментальное распространение огня на значительную площадь. Создалась угроза обрушения строительных конструкций. Люди оказались отрезаны от путей эвакуации», — сказал замначальника, заявление которого приводит в своём Telegram-канале Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Логинов отметил, что пожарные смогли спасти одного человека. Он также уточнил, что поиски людей осложнялись высокой температурой и плотным задымлением в здании.

Как сообщало ИА Регнум, 24 июня во Фрязино загорелось бывшее здание научно-исследовательского института. Пожару присвоили третий ранг сложности. Огонь распространился на 5 тыс. кв. м.

В его тушении, помимо пожарных расчётов, принимали участие два вертолёта Ка-32 Московского авиационного центра.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв проинформировал о том, что в результате происшествия во Фрязино погибли не менее двух человек. Он также написал, что взрывы в здании прогремели из-за кислородных баллонов. Еще один человек пострадал и был доставлен в больницу.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).