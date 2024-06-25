Строитель, Белгородская область, 25 июня, 2024, 05:39 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины в ночь на 25 июня атаковали город Строитель Яковлевского городского округа при помощи беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Обломки БПЛА

«Яковлевский городской округ подвергся атаке ВСУ с помощью шести БПЛА», — говорится в сообщении.

По его словам, украинские беспилотники атаковали город Строитель, в результате чего пострадали два мирных жителя — мужчина и женщина.

Повреждения получили остекление двух многоквартирных домов. В селе Быковка повреждены два частных домовладения, а также два автомобиля.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 25 июня российские средства противовоздушной обороны уничтожили над территорией Воронежской области два украинских БПЛА. По словам главы региона Александра Гусева, обломки одного из беспилотников упали на территорию промплощадки. Произошло возгорание, которое оперативно ликвидировали. По предварительным данным, в результате атаки БПЛА никто не пострадал.

Массированной атаке беспилотников подверглись Белгород и Белгородский район. Также ВСУ обстреляли Белгород, средства ПВО сбили несколько воздушных целей. Пострадали два человека. В административном здании одного из предприятий в Шебекино вспыхнул пожар, полностью уничтоживший строение. Кроме того, повреждения затронули шесть частных домовладений.