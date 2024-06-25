Грозный, 25 июня, 2024, 05:19 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров в шутку написал, что «задержал» Байбетара Вайханова, который руководит Российским университетом спецназа имени Владимира Путина в чеченском Гудермесе. Он также с иронией призвал сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ) приехать в этот российский регион за «задержанным».

Иван Шилов ИА REGNUM Кадыров

Так руководитель республики отреагировал на сообщение о том, что украинское ведомство завело в отношении Вайханова уголовное дело.

«СБУ, срочно приезжайте! Я задержал этого негодника, он у меня! Срочно выдвигайтесь!» — обратился Кадыров в своём Telegram-канале к представителям киевской спецслужбы.

Как сообщало ИА Регнум, в августе 2022 года СБУ обвинила главу Чечни в «военных преступлениях». В ответ Кадыров предложил представителям украинских спецслужб определить место встречи, в рамках которой можно будет определить, кто в действительности является преступниками и террористами.

В ноябре 2022 года Служба безопасности Украины объявила главу Чечни в розыск. После этого Кадыров вновь призвал СБУ назначить место и время их встречи.

В январе 2024 года Служба безопасности Украины завершила расследование дела против председателя правительства Чечни Магомеда Даудова и передала собранные бумаги в украинский суд.