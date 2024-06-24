Москва, 25 июня, 2024, 00:41 — ИА Регнум. Бывший солист оперной труппы Государственного академического Большого театра (ГАБТ) Юрий Маркелов скончался 24 июня, сообщили представители учреждения

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Он выступал в составе этой творческой группы с 1983 по 2017 годы.

«Юрий Маркелов, солист оперной труппы Большого театра в 1983–2017 годах, исполнивший на нашей сцене более шестидесяти партий, умер 24 июня», — уточняется на сайте ГАБТа.

Коллектив учреждения выразил соболезнования родным и близким артиста. Прощание с покойным состоится 26 июня в морге московской Городской клинической больницы №29 им. Н. Э. Баумана.

Юрий Маркелов родился в посёлке Ильинский Краснодарского края. Он окончил Ростовский государственный музыкально-педагогический институт и Харьковскую государственную консерваторию.

Оперную карьеру Маркелов начинал в Краснодарском театре оперетты. Он также выступал в Свято-Екатерининском кафедральном соборе в Краснодаре.

В Большом театре солист исполнял арии Родриго из «Отелло» (композитор Дж. Верди), Лешего в «Снегурочке» (композитор Н. Римский-Корсаков), Дона Курцио из «Свадьбы Фигаро» (композитор В. А. Моцарт) и другие партии.