Вашингтон, 24 июня, 2024, 23:45 — ИА Регнум. Украина якобы самостоятельно принимает решения о выборе целей для ударов в том числе с применением американского оружия, заявил 24 июня представитель официальный представитель минобороны США Чарли Дитц.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Украина сама принимает решения о выборе целей и проводит свои собственные военные операции», — приводит его слова агентство Reuters.

В агентстве отметили, что в рамках конфликта на Украине, в котором напрямую и косвенно принимают участие западные страны, в том числе Соединённые Штаты Америки, произошла крупнейшая со время Карибского кризиса 1962 года конфронтация между Россией и Западом.

23 июня Вооружённые силы Украины атаковали Севастополь, применив пять американских оперативно-тактических ракет ATACMS с кассетной боевой частью. В Министерстве обороны России сообщили, что средства противовоздушной обороны перехватили четыре ракеты, однако в воздухе произошёл подрыв осколочное боевой части пятой ракеты ATACMS, что привело к жертвам среди мирного населения. В результате агрессии со стороны ВСУ погибли четыре человека, пострадали 153 мирных жителя, 79 из них, в том числе 27 детей, госпитализировали.

Как передавало ИА Регнум, в Минобороны подчеркнули, что за атаку на Севастополь ответственность несут в том числе США, поскольку американские специалисты вводят полётные задания в ATACMS на основе собственных спутниковых данных. С утверждением о причастности Вашингтона также выступил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров. Он напомнил, что Соединённые Штаты при поставке вооружений Киеву не допускают их использование без участия американских специалистов.