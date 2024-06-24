Вашингтон, 24 июня, 2024, 22:49 — ИА Регнум. Бывший глава Белого дома Дональд Трамп утверждает, что в 2023 году его подвергали «пыткам» в тюрьме в округе Фултон в американском штате Джорджия. Об этом говорится в письме, которое приводит штаб экс-президента США.

Иван Шилов ИА Регнум

Текст документа опубликовала газета The Hill.

«Они пытали меня в тюрьме в округе Фултон и сделали снимок для картотеки», — цитируют слова политика журналисты.

В августе прошлого года Трамп провёл в тюрьме около 20 минут в рамках формальной процедуры ареста по делу о вмешательстве в прошлые президентские выборы в США. В учреждении ему присвоили номер P01 135 809.

На официальном портале тюрьмы также появилась запись с данными политика. В соответствии с представленной информации, рост политика составляет примерно 190 см, а вес достигал на тот момент около 97,5 кг.

Как сообщало ИА Регнум, в конце мая 2024 года присяжные вынесли обвинительный вердикт Трампу по уголовному делу о подлоге финансовой документации в компании Trump Organization. Республиканец в свою очередь заявил, что он стал политзаключённым.

Вместе с тем политик подчеркнул, что никогда не сдастся. Он также отметил, что оспорит этот приговор. Кроме того, Трамп заявил, что готов к тюремному заключению, если суд приговорит его.

Приговор должны огласить 11 июля. Трампу может грозить в общей сложности 136 лет лишения свободы.