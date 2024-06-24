Фрязино, Московская область, 24 июня, 2024, 22:01 — ИА Регнум. Пожар в административном здании в подмосковном Фрязино, вероятно, произошёл из-за перегрузки электросети, заявил «Известиям» руководитель проектов систем безопасности Сергей Победоносцев.

Прокуратура Московской области

Он указал на то, что здание построили в 1970-х годах в соответствии с требованиями безопасности тех лет. В таких зданиях обычно алюминиевая электропроводка, которую требуется менять раз в 20 лет.

«Судя по тому, что горело с пятого по восьмой этаж, старая проводка не выдержала», — сказал эксперт.

Победоносцев также предположил, что частный собственник не обслуживал здание так, как требуется, вероятно, в нём применили для отделки дешёвые и токсичные материалы.

Как сообщало ИА Регнум, пожар начался во Фрязино 24 июня. Для тушения привлекли 130 человек и 50 единиц техники, в том числе вертолёт. Семь этажей здания из девяти выгорели.

Вечером МЧС России сообщило, что спасатели локализовали пожар во Фрязино. По последним данным министерства, огонь охватил площадь 5 тыс. кв. м.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что в пожаре погибли два человека. По информации Telegram-канала «112», количество жертв достигло восьми человек.