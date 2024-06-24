Тула, 24 июня, 2024, 21:44 — ИА Регнум. В Туле состоялось открытие I Международного турнира среди воспитанников военных училищ оборонных ведомств государств, входящих в Международный совет военного спорта. В церемонии принял участие врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев.

Пресс-служба правительства Тульской области В Туле открылся международный турнир воспитанников военных училищ

«Для нас большая честь — быть первым регионом в мире, где состоятся подобные состязания, — отметил он. — Уверен, что они будут способствовать укреплению международных отношений, послужат популяризации здорового образа жизни и налаживанию дружбы между ребятами из разных уголков земного шара».

Соревнования пройдут с 25 по 29 июня на базе Тульского суворовского военного училища и спортивных объектов региона. В программе соревнований пять видов спорта — легкая атлетика, плавание, волейбол, стрельба из пневматического оружия и бокс. За медали поборются 300 юношей и девушек в возрасте от 15 до 17 лет из России, Республики Беларусь, Казахстана, Пакистана, Сербии, Буркина-Фасо, Бангладеша, КНДР, Мозамбика.

На открытии в небо поднялась команда ЦСКА по вертолетному спорту на легендарных вертолетах «Ми-2», армейские парашютисты выполнили прыжки, пролетела истребительная авиация.

«Независимо от политических или культурных разногласий этот турнир напоминает нам, что под духом соперничества мы все равны, — заявил официальный представитель Международного совета военного спорта, директор департамента игр Джозеф Питер Бакари. — Позвольте пожелать молодым людям успешных соревнований и призвать вас: соревнуйтесь честно, с уважением и товариществом, чтобы укрепить узы дружбы и солидарности, способствуя созданию более спокойного мира».