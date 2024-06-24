Брюссель, 24 июня, 2024, 21:29 — ИА Регнум. Если Грузия не отменит закон об иноагентах, то Евросоюз готов лишить её финансирования и поставок по линии Европейского фонда мира. Об этом 24 июня заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель.

«Я хочу сказать громко и ясно, Грузия не продвинется по пути вступления в ЕС, если правительство не сменит свой курс», — сказал он.

Боррель добавил, что ЕС готов прекратить финансовую поддержку Грузии и средств по линии Европейского фонда мира. По его словам, это решение не требует большинства голосов, поэтому может быть принято немедленно.

Как передавало ИА Регнум, несмотря на все угрозы и на многотысячные акции протеста в Тбилиси, в Грузии 3 июня приняли закон о введении обязательной регистрации и финансовой отчётности для неправительственных организаций, получающих более 20% доходов из-за границы, который также называют закон об иноагентах.

Журнал Foreign Policy, ссылаясь на информированные источники, заявил, что Грузию могут лишить статуса кандидата на вступление в ЕС из-за этого закона. Еврокомиссар по расширению Оливер Варгейи в телефонном разговоре с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе намекнул на судьбу его словацкого коллеги Роберта Фицо, которого тяжело ранили во время покушения.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер 14 мая пригрозила кардинальным пересмотром отношений с Грузией, если в стране попытаются взять под контроль деятельность иностранных агентов. Представители правительства Грузии заявляли, что не намерены отказываться от утверждения закона.

Политолог, эксперт по международным отношениям Мовсес Газарян в беседе с ИА Регнум не исключил, что в Грузии могут организовать цветную революцию, пытаясь сменить власть. По мнению эксперта, действия грузинских властей разозлили Запад, и он перейдёт к жестким мерам.