Анкара, 24 июня, 2024, 21:14 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане, заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан в интервью, опубликованном 24 июня телеканалом Habertürk.

Сергей Гунеев/РИА Новости

«В ближайшие дни господин президент, вероятно, встретится с самим господином Путиным в Казахстане», — сказал он.

Турецкая сторона планирует обсудить мирное урегулирование на Украине, ситуацию в Сирии, а также вопрос торговли между Россией и Турцией, добавил Фидан. Он также подчеркнул, что в Анкаре ждут визита Путина, возможно этот вопрос также обсудят в Астане.

Саммит ШОС пройдёт в столице Казахстана 3–4 июля. Путин 11 июня, встречаясь с Фиданом в Кремле, сообщил о планах встретиться с Эрдоганом в Астане и обсудить все вопросы. Российский лидер также попросил передать турецкому коллеге наилучшие пожелания.

В марте администрация президента Турции сообщила, что началась подготовка к визиту Путина в Анкару. В апреле пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что готовится встреча двух лидеров, но 7 июня сообщил, что поездку пришлось отложить из-за несовпадения графиков президентов.