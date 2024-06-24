Москва, 24 июня, 2024, 20:19 — ИА Регнум. Пятый юбилейный фестиваль-форум «Российская креативная неделя» состоится в июле в Москве. Об этом сообщила пресс-служба организатора мероприятия — АНО «Креативная экономика».

Пресс-служба «Российской креативной недели»

Деловая программа пройдёт в кластере «Ломоносов» с 3 по 5 июля. В ней примут участие более 300 спикеров — представителей крупнейшего креативного бизнеса, федеральной и региональной власти, исследовательские центры и аналитические компании, учреждения образования и культуры, институты развития, звёзды кино, медиа и шоу-бизнеса.

Впервые на форуме будет раскрыта тема спорта как индустрии развлечений. На деловой программе в качестве спикеров заявлены олимпийские чемпионы, представители спортивных федераций, брендов и медиа.

На форуме также пройдёт выездное заседание комиссии Госсовета по направлению «Экономика и финансы» под председательством губернатора Челябинской области Алексея Текслера.

В рамках фестивальной программы 4 июля состоится вечеринка под открытым небом в пространстве «VK Музыка Летом». В программе — выступления группы UMA2RMAN, Thomas Mraz и певицы EVASHA, а также сет от DJ Эльдар Хакимов.

5 июля на форуме посвятят киноиндустрии, гостей ждёт авторская подборка кинообозревателя Сусанны Альпериной. Среди картин — документальные фильмы «Быть женщиной», «Анонимная телега», «Поуехавшие», «Семейный переполох».

Специально для деловой программы партнёры фестиваля подготовят социальные и маркетинговые исследования. Новые данные по рынкам и особенностям потребления контента представят «Национальная Медиа группа», «Цифровое телевидение», Mediascope, ВЦИОМ, Wanta Group, Rambler&Co.

«Форум имеет особенное значение для креативных индустрий нашей страны: ежегодно он рождает новые проекты. Ключевые игроки презентуют свою аналитику, исследования, дают срез рынка, обозначают самые острые проблемы и вместе на сессиях ищут решения. Сегодня, в период трансформаций, которые происходят в различных сферах экономики, международных отношениях, как никогда важно направить фокус внимания на отечественные креативные продукты, проекты и бизнесы, основанные на собственной идентичности», — сказала директор «Российской креативной недели», президент АНО «Креативная экономика» Марина Абрамова.

«Вот уже четвёртый год «Национальная Медиа группа» представляет исследование запроса российской аудитории на социально-преобразующее кино. И в третий раз представит рейтинг и карту таких фильмов, отобранных с помощью экспертов кинопроизводства, оценки на онлайн-платформах и фокус-групп со зрителями. Подробности будут озвучены 4 июля. Из важных выводов, которыми можно поделиться уже сейчас: 94% россиян в 2024 году высоко оценивают качество отечественного киноконтента», — отметила гендиректор «Национальной Медиа группы» Светлана Баланова.

Как сообщало ИА Регнум, первый форум «Российская креативная неделя» состоялся в 2020 году в Москве. На площадке форума стало традицией проведение выездного заседания комиссии Госсовета РФ по направлению «Культура».

С 2021 года в Красноярске проводится окружной форум «Российская креативная неделя — Сибирь». В 2023 году во Владивостоке прошла «Российская креативная неделя — Дальний Восток». В нынешнем году форум впервые состоялся в Челябинске на Урале.