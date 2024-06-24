Фрязино, Московская область, 24 июня, 2024, 19:56 — ИА Регнум. Спасатели локализовали пожар в административном здании во Фрязино, сообщила пресс-служба МЧС.

Кадр из видео

«В подмосковном Фрязино сотрудники МЧС России локализовали пожар», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, огонь охватил административное здание во Фрязино 24 июня. Пожару присвоили третий ранг сложности. МЧС сообщило, что огонь охватил до 5 тыс. кв. м.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил о гибели двух человек в ходе пожара. По информации Telegram-канала «112», количество жертв достигло восьми человек.

Следственный комитет в связи с гибелью людей при пожаре во Фрязино возбудил уголовное дело по части 3 статьи 109 УК. На место происшествия прибыли сотрудники ведомства для уточнения обстоятельств.