Кострома, 24 июня, 2024, 19:26 — ИА Регнум. В России зафиксировали первый случай смерти от ботулизма после массового отравления. В Костроме скончался 21-летний житель области. Об этом 24 июня сообщил источник ИА Регнум.

Иван Шилов ИА Регнум

По его информации, врачи не смогли спасти молодого человека, так как он слишком поздно обратился за помощью. Житель почувствовал недомогание, когда находился в Нижнем Новгороде, но скорую вызвал лишь на следующий день, вернувшись в Кострому. Источник уточнил, что готовый салат лобио молодой человек попробовал в гостях у родственников.

Медики госпитализировали жителя в областную больницу, где ввели ему антитоксическую сыворотку. Лечение он проходил в отделении реанимации, был подключен к системе искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

По данным источника, что других случаев ботулизма в регионе не выявили.

Как передавало ИА Регнум, 24 июня стало известно, что специалисты Роспотребнадзора изъяли из оборота свыше 250 тонн сырья и пищевой продукции, которая могла стать причиной заболевания ботулизмом. По данным ведомства, из стационаров уже выписали 149 человек. В отдельных регионах выявляют случаи ботулизма у людей, которые попробовали опасную продукцию, находясь в других субъектах, добавили в ведомстве. Ситуацию держат на контроле.

Пищевое отравление получили более 120 человек в Москве, 20 человек в Подмосковье, 18 в Татарстане и 16 в Нижегородской области. По данным Telegram-канала «112» вспышки ботулизма зафиксировали в Ярославской, Тамбовской и Костромской областях. Общее количество заболевших достигло 375 человек.

Причиной вспышки ботулизма стала красная фасоль в вакуумной упаковке от производителя ООО «Савон-К». Должностных лиц компании-производителя задержали и арестовали. Суд отправил под домашний арест до 15 августа троих обвиняемых по делу об отравлении — коммерческого директора компании — производителя фасоли «Савон-К» Владимира Шина и руководителя отдела качества компании «Локалкитчен» Елену Машкову. Суд также арестовал по данному делу повара Карима Норматова.