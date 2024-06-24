Минск, 24 июня, 2024, 19:24 — ИА Регнум. Россия не ведёт с Западом и с кем-либо ещё никаких «подпольных» переговоров об урегулировании конфликта на Украине, заявил 24 июня на брифинге в Минске глава МИД Сергей Лавров.

Василий Иванов ИА REGNUM

«Ни с кем мы никакие подпольные переговоры не ведём», — сказал министр.

Лавров отметил, что Запад отказывается организовывать переговоры на справедливой основе. Глава ведомства также напомнил, что глава киевского режима Владимир Зеленский законодательно запретил ведение переговоров с Россией.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 14 июня заявил о готовности возобновить мирные переговоры по Украине при выполнении ряда условий. В частности, для этого ВСУ должны выйти из новых российских регионов в границах, которые были у них в составе Украины, а Киеву нужно отказаться от вступления в НАТО. Также для начала переговоров необходимо, чтобы Запад отменил антироссийские санкции.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя 19 июня призвал западные страны принять предложение России по урегулированию украинского кризиса, пока не поздно. Дипломат подчеркнул, что предложенные меры направлены на прекращение конфликта, а не на заморозку.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 24 июня заявил, что мирное предложение российского лидера по Украине пока остаётся в силе.